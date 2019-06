EstateGuru kaasas osanikeringi üle-Euroopalise haardega riskikapitalifondi

EstateGuru eesmärgiks on kasvada suurimaks kinnisvara rahastamise turuplatsiks Euroopas. Viimastel aastatel on ettevõte laienenud Soome, Lätti ja Leetu ning soovib kasutada selles ringis kogutud raha käivitamaks oma tegevust Hispaanias ja Itaalias.

Veebruaris teatas EstateGuru, et on kokku väljastanud laene 100 miljoni euro ulatuses, mille keskmine tootlus platvormi investoritele on olnud 12,2 protsenti.

„Tänase seisuga on EstateGuru kasvanud mandri-Euroopa suurimaks platvormiks näidates keskmiselt kahekordset kasvu aastas. Samas oleme leidnud uusi olulisi võimalusi, millega turgu haarata ning selleks oleme sõnastanud ka selge tehnoloogilise arenguplaani, mille realiseerimiseks meil ongi tarvis tugevat partnerit," ütles EstateGuru asutaja ja tegevjuht Marek Pärtel.

Speedinvest'i investeeringute juht Christopher Zemina sõnul on EstateGuru lugu väiksest meeskonnast, mis on suutnud saavutada erakordse kasvu ilma suurema välise rahastuseta. „EstateGuru meeskond on realiseerinud oma eesmärgid ületades pidevalt meie ootusi. Sestap on meie kindel soov toetada ettevõtet selle järgmises kasvufaasis," ütles Zemina.

Speedinvest f on sihtotstarbeline fond, mis on suunatud finantstehnoloogia lahendustele üle Euroopa.