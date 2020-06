Estonia kaevandus koondab tootmise ühte tiiba

Praegu 850 töötajaga Estonia kaevanduses koondamisi plaanis ei ole, kirjutab ERR.

Estonia kaevandus on Tallinnaga võrreldava pindalaga maailma suurim põlevkivikaevandus. Töö efektiivsemaks korraldamiseks konserveeritakse kaevanduse läänetiib ja kaevandamine koondub idatiiba.

Väiksem kaevepiirkond annab Eesti Energia Enefit Kaevanduste juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul parema võimaluse kiireteks reageerimisteks olukorras, kus selle aasta plaanitava kaevemahu käärid on Estonia kaevanduses suured, jäädes 3,6 kuni 4,9 miljoni tonni vahele. Praegu töötatakse arvestusega, et aastas kaevandatakse 4,1 miljonit tonni põlevkivi.

"Kui me peaksime tootmismahtu suurendama 4,9 miljoni tonnini, siis me peaksime umbes 60 inimest juurde võtma. Kui turuolukord tingib ja koroonakriisist väljumine osutub aeglasemaks, siis võib tekkida vajadus 60 inimese koondamiseks, kuid kollektiivset koondamist me täna ette ei näe. Varasemalt me vaatasime oma kaeveplaane ette kvartaalselt, nüüd me vaatame ette kuu kaupa, sest muutused on olnud väga kiired ja ootamatud," rääkis Vainola.