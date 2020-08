Estonia kaevanduses peatub koroonaviiruse tõkestamiseks nädalaks ajaks töö: nakatunud on 12 kaevurit

Enefit Kaevanduste juht Andres Vainola ütles, et kõikide otsuste tegemisel on prioriteediks inimeste tervis. „Ennetava meetmena suuname kõik Eesti Energia Ida-Virumaal asuvad töötajad, kelle töö iseloom seda vähegi võimaldab, töötama kodukontorisse. Taastuvad ka kõik kevadel eriolukorra vältel kasutusel olnud ettevaatusabinõud viiruse leviku tõkestamiseks. Põlevkivi logistika jääb tööle, mis tähendab, et ohtu varustuskindlusele ega elutähtsa teenuse osutamisele ei ole, õlitehased ja elektrijaamad on kütusega varustatud,“ rääkis Vainola.

Esmalt sai koroonaviiruse diagnoosi 19. augustil üks kaevanduse töötaja, misjärel tuvastas ettevõte kõik temaga kontaktis olnud 17 kolleegi ja suunas nad viirusetestile. Ettevõte tuvastab nüüd täiendavalt kõik võimalikud kontaktid, mis viirusekandjatel võisid kolleegidega olla ja suunab ka need töötajad viirusetestile. Estonia kaevanduse töö peatamine puudutab enam kui 700 inimest nii Eesti Energiast kui ka partnerettevõtetest.

Järgmisel nädalal otsustab Eesti Energia teadaoleva informatsiooni põhjal uued sammud.