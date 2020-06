Estonia teater küsib miljon eurot toetust ja koondab

"Ma ei taha sellele mõelda. Ma tahaks olla positiivne. Suvi tuleb ja ma väga loodan, et turism läheb lahti. Eelkõige loodan ma siseturismile. Me peame ise oma majanduse käima tõmbama, me ei saa väga teiste peale loota. Kui me ise tarbime ja näeme selleks vaeva, siis küll tuleb tagantjärele ka turism," rääkis Estonia juht Aivar Mäe.

Praeguse seisuga plaanib Estonia koondada 37 töökohta. "Jumal tänatud, et me põhitegevusega seotud töökohti ei koonda. Eelkõige on praegu seotud see toitlustusega, kuna etendusi ei toimu 13. märtsist alates ja enne 1. septembrit, siis tuleb koondada kogu toitlustussektor alates restoranitöötajatest kuni baaritöötajateni."

Rahvusooper kohtus möödunud nädalal riigikogu kultuurikomisjoniga ja küsib riigilt toetuseks 960 000 eurot. Mäe sõnas, et komisjon kuulas nad ära ja ta loodab, et neil õnnestus oma sõnum igasse kultuurikomisjoni liikmesse viia. Peamine sõnum, mida nad edastada soovisid, puudutas konkurentsivõimet.

