Estravel on valitsuse peale väga kuri: reisimise tegelikud ohud on tugevalt üle paisutatud

Viimasel ajal on valitsuse poolt tugevnenud surve Eesti ühiskonnale hoiduda igasugusest reisimisest, eriti puhkusereisidest. Estravel leiab, et sellel üleskutsel on poliitiline tagapõhi ja see on mõeldud tähelepanu kõrvalejuhtimiseks mõningatelt puudujääkidelt valitsuse siseriiklikus tegevuses Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks.

Reisimise tegelikud ohud on tugevalt üle paisutatud, ütleb reisibüroo, tuues välja, et vastutustundlik reisimine on võrreldes tavaeluga Eestis 3,4 korda väiksema riskiga, mida tõestavad selgelt septembri testimistulemused Eestis.

Hoolimata faktist, et risk Eestis olles nakatuda on üle kolme korra suurem kui vastutustundlikult reisides, on Eestis endiselt jõus karantiinikohustus oma riigi kodanikele riiki saabudes.

Estravel toonitab, et sellist kohustust ei ole üheski Põhjala riigis (Soome, Rootsi, Norra, Taani), kuna seda loetakse põhiseaduse vastaseks. Neis riikides on isolatsioon oma riigi kodanikele ja alalistele residentidele ainult soovituslik.

Kui Eesti kuulub samasse õigusruumi kui Põhjamaad, siis peaks ka meie valitsus käituma samamoodi, leiab reisibüroo. See tähendab: piirama ja ennetama tegelikke viiruskoldeid kodumaal, mitte karistama oma riigi kodanikke välismaal käimise eest kohustusliku karantiiniga, olgu see siis leevendatud vormis või mitte.

Estravel juhib tähelepanu, et reisimisel on palju positiivseid külgi, mis on teenimatult varju jäänud. Need on näiteks:

1) suurem turvalisus tänu maskikohustusele ja kõrgendatud sanitaardistsipliinile lennukites, sihtkoha hotellides, restoranides ja transpordivahendites;

2) päikese (D-vitamiini) ja stressimaandamise positiivne mõju reisija immuunsüsteemile, mida on oma hiljutistes intervjuudes kinnitanud ka prof Irja Lutsar;

3) otsene ja kaudne kasu silmaringi laiendamisest, uutest kogemustest teises keskkonnas ja perega veedetud meeldejäävatest hetkedest.

Estravel on Baltimaade suurim ja vanim lennuagentuur, hotelliagentuur ja reisibüroo, millel on tütarfirmad ja filiaalid kuues riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Austraalias ja USAs. Ettevõte annab tööd kokku ligi 200-le inimesele ja põhineb sajaprotsendiliselt Eesti kapitalil.