Estravel ostis ligi poole konkureeriva Wrisi aktsiatest

Wrisi osaluse müüjaks oli AKA Holding OÜ, mis kuulub Wrisi tegevjuhile Aili Kägule. Müügihinda pooled ei avalda.

"Wris on vanimaid ja tuntumaid kodumaiseid reisiagentuure, kes muuhulgas sai IATA (Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus -toim) litsentsi esimesena Eestis - seda isegi enne, kui lennufirma Estonian Air liitus IATA-g,” ütles Estravel Holdingu juht Aivo Takis.

"Soovisime kaasata oma aktsiakapitali investorit, kes oleks usaldusväärse taustaga ja samas meie eriala professionaal. Estravel on kindlasti mõlemat ning seetõttu on meil uue aktsionäri üle ainult hea meel," lausus Wrisi juhatuse liige Aili Kägu.

Ostutehinguga ei saavuta Estravel kontrolli Wrisi majandustegevuse üle, kuna Konkurentsiamet keelas oma augustikuise otsusega Estraveli ja Wrisi koondumise, viidates Estraveli domineerivale turuosale.

Ligi viiekuulise menetluse tulemusel jõudis Konkurentsiamet muuhulgas järeldusele, et Estraveli turuosa eraisikutele suunatud reisiteenuste vahendamisel on 64 protsenti. Nii Estraveli enda kui ka IATA poolt tehtud arvestused näitasid mitu korda väiksemat turuosa. Estravel esitas keelava otsuse peale vaide, mida Konkurentsiamet ei rahuldanud.

Estravel on Eesti vanim ja suurim reisiagentuur, mis on asutatud 1988. aastal ja kuulub Eesti erakapitalile. Ettevõttel on 225 töötajat kuues riigis kolmel kontinendil.

Eestis tegutsev Wris asutati 1991. aastal ja ettevõttel on 25 töötajat.