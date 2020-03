Estraveli juht: koroonapaanika on pikema kriisi algus

Kriisi mõjud on alles tulemas ja ajaline kestvus on ettearvamatu. Me praegu ei tunneta, mida see kõik meie ümber teeb. Millega see kõik lõppeb, seda mina ennustada ei oska, ütleb reisifirma Estraveli juht Anne Samlik. Just turismisektorit on koroonaviiruse toodud ebakindlus räsimas kõige esimesena, aga Samlik usub, et pall on alles veerema hakkamas ja COVID-19 toob murepilved mitmesse majandussektorisse.