Et pankrot ei ähvardaks: Eesti idufirma annab ära 100 tasuta e-poodi

Shopz.com tegevjuhi Gerk Allerti sõnul tehakse e-poode ja mobiilirakendusi kiirkorras. 24-tunniga on võimalik toimiv e-pood püsti panna.

Seejuures luuakse terviklik lahendus: koos tarne, lao ja maksetega e-pood.

Shopzi laiemaks eesmärgiks on see, et ettevõtluskeskkond maksimaalselt säiliks ja eestlastel oleks võimalik oma lemmikpoodidesse ka aasta pärast minna.

„E-poodidele on tänane olukord tegelikult suureks võimaluseks. Need, kellel aga e-poodi pole, võivadki oma poeukse sulgeda, sest eriolukorra lõppedes ei pruugi neil äri jätkamiseks enam vahendeid olla. Ja selliseid ettevõtjaid on nii maal kui linnas. Kõige olulisem on see, et nad ei annaks liiga kiiresti alla,“ sõnas Allert, kes nentis, et 100 e-poe loomisega aitavad nad ettevõtetel oma äri täielikult veebi viia.

Allerti sõnul on erinevad uuringud näidanud, et vaatamata kriisile pole Eesti ettevõtjad e-poode siiski piisavalt kiiresti kasutusele võtnud.

Näiteks hiljutine SEB uuring näitas, et kuigi e-kaubanduse mahud kasvavad pidevalt, kasutab elektroonilisi müügikanaleid Eestis vaid veerand väikestest ja keskmistest ettevõtetest. „Tihtipeale need, kellel on toimiv e-pood, ei oska sinna aga kliente tuua. Selleks, et äri õitseks ka veebis, on vaja teha järjepidevalt SEOd, digiturundust ja kasutada muid lahendusi. Pakume ettevõtjatele ka sel alal tuge,“ rõhutas Allert.

Shopziga liitudes saab ettevõtja kaasa ka eestlaste poolt loodud tuntud majandustarkvara Erply, mis võimaldab kõiki tellimusi hallata ühest kohast.