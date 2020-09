Ettevõte ei arene? Põhjus võib olla just selles

Sageli võib asi olla selles, et ettevõtja pole suutnud oma äri süstematiseerida ning ei usalda töötajaid piisavalt, et ise igapäevasest äritegevusest eemalduda. Starfish Academy asutaja ja rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe selgitab veebikoolitusel „Kuidas väljuda väikeettevõtja lõksust ja luua skaleeritav ärisüsteem", kuidas sellest lõksust välja tulla.

Süstematiseerimiseta ettevõtet suureks ei kasvata

Et väljuda väikeettevõtja lõksust, on Vallo Arumäe sõnul võtmelahendus ärisüsteemi loomine ehk tegevuste süstematiseerimine. "Me tegelikult ju soovime oma ettevõtet kasvatada, me soovime laieneda ehk ka uutele turgudele, saada rohkem kliente," selgitab ta, et mõju ja kasumi kasv on kaks pealmist põhjust, miks me oma äri teeme. Reaalsus on aga see, et kui me ei saa süstematiseerida, siis me ei saa ettevõtet laiendada ja kui me ei saa laiendada, siis me jääme igaveseks ettevõtja lõksu kinni.

Lõksus olles ei osata sageli leida lahendust, kuidas sellest olukorrast välja pääseda. "Põhjus on tavaliselt see, et me ei ole suutnud oma äri süstematiseerida ja me ei ole suutnud töid enda käest ära anda või me hoiame liiga kiivalt teatud vastutusaladest äriomanikena kinni," räägib Vallo, et lahendus tuleb pärast selget ja teadlikku otsust süstematiseerida, automatiseerida ning tegevusi delegeerida.

Kuidas kasvatada oma ettevõtte müüki, ilma et oleksid kaasatud?

Vallo toob välja mõned võtmeküsimused, mida võiks igaüks enda käest küsida seoses äri süstematiseerimisega. "Kuidas saab sinu ettevõtte toodet või teenust pakkuda ilma sinu otsese või igasuguse kaasamiseta? Ehk kui sa oled vaid kaudselt seotud või on seda teenust võimalik pakkuda ka nii, et sa ei ole üldse selle asja juures," soovitab ta ettevõtjatel mõelda.

Sageli see, kes oskab müüa, omab ettevõtet ja tihti äriomanikud on ka oma ettevõttes kõige paremad müügimehed ning müük sõltub väga palju nendest endist. "Seetõttu on teine võtmeküsimus, et kuidas sinu ettevõtte müük saaks kasvada, ilma et sa oleks otseselt kaasatud," selgitab ta.