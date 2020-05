Ettevõtete hea põli on läbi: maksuamet tegi tänasest maksuvõlglaste värskeima seisu avalikuks

„Peatasime eriolukorra ajal maksuvõlalt intressi arvestamise ja andsime ettevõtjatele aega, kuni riik töötas välja toetusmeetmed, mida sai taotlema asuda. Samuti oli ettevõtjatel vaja uues ootamatus olukorras oma tegevus ja prognoosid üle vaadata. Seetõttu ei olnud vahepeal vajalik ka võlga ajatada,“ ütles MTA arvestuse ja võlahalduse valdkonna juht Liina Jõõts.

Enam kui 10 000 ettevõttel on tekkinud eriolukorra ajal 50 eurost suurem maksuvõlg, kogusummas 128 miljonit eurot. Maksuvõlgades ettevõtetega soovib maksuamet teha võimalikult paindlikku ja olukorda arvestavat koostööd. Selle eelduseks on aga, et ettevõte on esitanud kohustuslikud deklaratsioonid õigeaegselt ja maksuvõla korral taotleks võla ajatamist. Tänaseks on võla ajatanud neist ligi 4000. Ajatamise taotlust ei ole esitanud ligi 6000 maksuvõlglast.

„Oleme viimastel nädalatel kutsunud üles kõiki ettevõtteid, kellel on tekkinud ajutised raskused maksude tasumisega, oma võlga ajatama ning oleme tänaseks jõudnud ka suurema osa taotlustest lahendatud. Taotluse saab teha mugavalt e-maksuametis. Ajatamine annab ka äripartneritele signaali, et ettevõte on raskustest hoolimata oma võlaga tegelemas, samuti on siis võimalik saada võla intressilt soodustust,“ lisas Jõõts.

Maksuametil on võimalik ajatatud maksuvõlale anda kuni 100% intressimäära soodustust. Lõpliku otsuse soodusmäära ulatuse kohta teeb maksuhaldur, kuid kindlasti peab täidetud olema vähemalt üks kahest tingimusest: ettevõttel puudus enne 1. märtsi 2020 maksuvõlg või see oli korrektselt, ilma mahajäämuseta ajatatud ja/või võlg on alla 20 000 euro. Teised isikud saavad ajatamisel üldjuhul 50% intressimäära soodustust.

