Ettevõtete maksuvõlad jätkasid kasvu, peasüüdlasteks kolm sektorit

Maksehäirete ja maksuvõlgade koondsumma ulatus 2018. teisel poolaastal 100,1 miljoni euroni, mida on 7,2% enam 2017.aasta teise poolaastaga võrreldes. Samal ajal on ettevõtete summaarne müügitulu aastases võrdluses kasvanud ligi 12% võrra 59,5 miljardi euroni. Seega on ettevõtete võlagade koondsumma osakaal nende koondkäibesse endiselt madalal tasemel ning aastaga vähenenud 0,18 protsendilt 0,17%-le. Võlgade koondsummast moodustasid maksuvõlad 64,9 miljonit eurot ja maksehäired 35,2 miljonit eurot.

Suurima osa maksehäirete summast moodustvad töötleva tööstuse (25,9%), ehituse (21,9%) ja veonduse-laonduse (15%) sektoris tegutsevate ettevõtete võlgnevused.

Maksuvõlgade kogusummast pea 64% moodustavad kolme sektori ettevõtete maksuvõlad: töötlev tööstus (27% kogu maksuvõla summast), ehitus (19%) ja hulgi- ja jaekaubandus (18%).

Kõrge krediidiriskiga ettevõte arv Eestis oli 2018. aasta teisel poolel jätkuvalt viimase kolme aasta madalaimal tasemel - 11,7%.

Maksehäiretega ettevõtete osakaal vähenes 2018. aasta teisel poolel 3,3 protsendilt 3%-ni, mis arvuliselt tähendab, et maksehäireid esines 2902 aktiivsel ettevõttel. Maksuvõlgadega ettevõtete osakaal samuti veidi vähenes: 6,1 protsendilt 5,8%-ni ehk riigile oli võlgu 5554 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet.

Võlglaste osakaal nii maksehäirete kui ka maksuvõlgade puhul oli suurim majutuses-toitlustuses, ehituses ja veonduses-laonduses.

Ettevõtete maksekäitumise statistika põhineb AS Creditinfo Eesti krediidihinnangute, Ametliku Maksehäireregistri ning maksu- ja tolliameti andmetel. Valimi suuruseks on 95 375 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet.