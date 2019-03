Ettevõtja Browderi uude "rahapesijate nimekirja" sattumisest: kõik laekumised tulid eksporditud toodangust

Browderi avalduse kohaselt on üks suurimaid tehinguid liikunud Ukio Bankasest Swedbank Eestisse firmalt Dalion Trade Ltd, mis on kandnud ehitusmaterjalide firmale Krimelte 8 850 403 dollarit.

Krimelte juht Jaan Puusaag kinnitas Ärilehele, et see summa on laekunud kokku mitmete aastate jooksul ning tegu on päriselt kaupade vastu saadud rahaga. "Eranditul kõik laekumised on olnud eksporditud toodangu eest," ütles Puusaag.

Browderi kaebuse kohaselt kanti väidetavalt 176 miljonit dollarit Danske Banki Eesti harust ja Leedu UKIO pangast Swedbanki kontodele.

Bill Browderi juhitud Hermitage Capital Management langes Dmitri Klyuevi organiseeritud kuritegeliku grupi ohvriks, kuna Vene advokaat Sergei Magnitski avastas 230 miljoni dollarilise rahavarguse. Selle tõttu advokaat mõrvati Venemaa vanglas 2009. aastal.

Raha jäljed viisid läbi Danske Banki Eesti filiaali ja Ukio Bankase Swedbanki Balti ja Rootsi üksusteni. 230 miljonist dollarist läbis läbi nende kahe panga ja Swedbanki kliendikontode 176 miljonit dollarit.

Browderi kuriteoteate kohaselt kanti kokku 158 597 244 dollari väärtuses raha Ukio Bankasest Swedbanki Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi 590 kliendile. Nende osas on tema hinnangul põhjust kahtlustada rahapesu, mille lätteks on Hermitage fondilt varastatud raha.

Lisaks sellele toimus rahapesu läbi Danske Banki Eesti filiaali. Danske Banki Eesti filiaalist liikus 18 miljonit dollari väärtuses raha edasi 77 kliendikontole Swedbank Eestis, Lätis ja Leedus.