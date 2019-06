Ettevõtja: Eesti vajab kogu tööstuse digitaliseerimist

Eesti kapitalil põhineva pakenditootmise nullist üles ehitanud Tšernjaki sõnul tuleb tööstusettevõtetel pelgalt konkurentsis püsimiseks vahetada lähiaastatel välja 30-50% masinapargist.

“Need on suured investeeringud, kuid neist üksi ei piisa, et püsida palgarallis eesotsas ning samas kasumlikkust kasvatada,” selgitas Tšernjak. “Vaja on teha korrektuure kogu tootmisahelas ning panna seadmed omavahel targalt tööle.”

Tšernjak märkis, et uhke ja hea masin ei suuda iial täita oma potentsiaali kui kogu tootmisprotsess, sealhulgas juhtimine, ei tule ajaga kaasa.

“Läikivast uuest pillist pole tolku, kui tooraine ei jõua selleni õigel ajal või valmis toode ei liigu õigel ajal lattu. Kui veel paar aastat tagasi mõtlesime, et hea masin toob efektiivsuse, siis täna ütlen, et pigem peitub ettevõtete edukus arenenud organisatsioonikultuuris ja protsessides,” rääkis ettevõtja.

Tänavu kevadel auditeeris Multipakend Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tööstusettevõtete digidiagnostika toetusega kogu tootmisprotsessi, kaardistas kitsaskohad ning sai soovitused, et tulevikus vältida seisakuid ja tõsta tootlikkust.

Pakendiettevõtet juba 25 aastat juhtinud Tšernjaki sõnul oli neil endilgi ettevõttes hüpotees, mida parandama peaks ning eksperdi tehtud diagnostika kinnitas seda.

“Olles ise koguaeg asja sees, harjud protsessidega ära ega pane enam nüansse tähele – võõrad silmad annavad aga objektiivset tagasisidet ning julgust, et oled õigel teel,“ tõdes Tšernjak.