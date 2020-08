Ettevõtja Helenius poliitikasse minekust: ma väga kardan seda, et meist saab Ungari või Moldova

Ettevõtja Joakim Helenius on Eestis elanud ja äri ajanud 90ndate algusest peale. Ta on olnud Eesti arengu tunnistajaks ja meie riigi fänniks. Täna andis ta teada, et soovib saada Eesti kodakondsuse ja siirduda poliitikasse - seda Isamaa poliitilise rühmituse Parempoolsed liikmena. Helenius ütles Ärilehele, et talle ei meeldi Eesti poliitika tendentsid. Suletud rahvusriigi kontseptsioon tõukab meid sügavale vaesusesse.

Helenius ütleb alustuseks, et ta on korduvalt Parempoolsete eestvedajatega kohtunud ja Eesti poliitika asjaoludest rääkinud. Talle ei meeldi meie poliitika tendentsid ja see, kuhu trendid meid viivad.

„Ma väga kardan seda, et meist saab Ungari. Ma olen alati seisnud avatud maailma ja avatud Eesti eest. Kui ma 90ndatel Eestis alustasin, siis mulle väga meeldis, mida Isamaa tegi. On palju neid, kes neid kritiseerivad, aga nende julged otsused on põhjus, miks Eesti nii edukas on," ütles ta.