Ettevõtja kavatseb rajada Eestisse uue põlvkonna tuumareaktori

Fermi Energia juht Kalev Kallemets ütles Moltex Energy vahendusel, et ettevõtte ambitsioon on rajada Eestisse Euroopa esimene neljanda põlvkonna väike modulaarne tuumareaktor. Tema sõnul võiks see valmida 2030. aastate alguses.

Moltex Energy arendab sulasoolreaktorid. Neis toodetakse energiat kiirete neutronite abil, kütusena kasutatakse juba tekkinud tuumajäätmeid. Kogu reaktsioon toimub atmosfäärirõhul ning reaktor ei saa jahutuse puudumisel üle kuumeneda, sest temperatuuri tõustes hakkab langema tuumareaktsiooni kiirus.

Praeguse kava kohaselt on plaanis ehitada esimene sulasoolal põhinev 300-megavatine reaktor 2028. aastaks Kanadasse New Brunswicki.

"Jaam oleks tänapäeva tüüpilistest tuumajaamadest 20 korda väiksem, kuid selle võimsus on täpselt sama. Arvan, et suudame toota energiat odavamalt, kui söel või gaasil töötavates elekrijaamades. Meil pole illusioone, et see on nende laiema leviku huvides kriitiline," selgitas Newton varasemas intervjuus ERR-ile.