Ettevõtja pakub välismaa rallifännidele tasuta majutust: hirmkallid hinnad on totrad

Mägi ütles Ärilehele, et pakkumist ajendas tegema Lõuna-Eestis tuhandetesse eurodesse kerkinud majutushinnad, mis on tema sõnul totrad.

„Päeva lõpuks on kõik inimesed ja kõigil on tunded. Arvan, et ralli vajab positiivset emotsiooni ja see võetakse ära, kui pole kuskil ööbida või kui on, siis peab maksma ogaraks. Ma arvan, et see on kihvt, et ralli siin Lõuna-Eestis toimub," rääkis Mägi.

Mägi pakub öömaja välismaalastele, kuna kohalikud suudavad tema hinnangul endale ise ööbimispaiga leida. Facebooki postituses kirjutas Mägi, et majas on üks vaba tuba kaheinimese voodiga. Lisaks on majal ka terrass ja bassein.

Küsimusele, kas öömaja pakutakse esimesele huvilisele või valitakse hiljem kõikide ühendust võtnud inimeste seast välja, vastas Mägi: „Ma pole selle peale mõelnud. Eks kui keegi kirjutab, siis saab kokkuleppele. Meil mingeid eritingimusi inimestele pole. Meil on üks kaheinimese voodi ehk siis kes vähegi ühes voodis tihkavad magada ja meie seltskonda taluvad, on teretulnud."

Eelmisel nädalal kirjutasid mitmed väljaanded sellest, kuidas Lõuna-Eesti majutushinnad on Rally Estonia ajal kerkinud tuhandete eurodeni. Eile kirjutas Eesti Ekspress, et hirmkalli majutuse pakkujad pole kliente veel leidnud ja on valmis vastavalt nõudlusele hindu korrigeerima.

Rally Estonia korraldajad kutsuvad Lõuna-Eesti inimesi üles jagama infot oma kodumajutuse võimaluste kohta, et tagada maailmas jätkuva koroonakriisi olukorras rallikülalistele võimalikult ohutu ja mugav ööbimisvõimalus.