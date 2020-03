Ettevõtja tänab murelikke inimesi, aga nendib: me ei saa rahvamasse oma aiandisse lubada

"Me väga täname, et nii paljud inimesed muretsevad ja kaasa tunnevad, kuid hetkel on meil riigis siiski eriolukord ja me ei saa lubada suurtel rahvamassidel oma aiandisse sisseoste tegema tulla. Peame ennekõike mõtlema oma töötajate ja ka klientide tervisele.

Kõige paremini aitate meid, kui oma toiduvarusid täiendades või mõnest ehitus/aianduskauplusest Eesti tootjate lilli ostate. Oleme mitme kaupluseketiga läbirääkimistes ja lähinädalail on tulemas Eesti lilledele ka väga häid sooduspakkumisi. Tänan toetuse eest!" oli Promm siiralt liigutatud.

Loe originaalartiklit siit.