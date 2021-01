Ettevõtja võib Swedbanki poole pöörduda kasvõi ühe arve finantseerimiseks

Kui suurettevõtete jaoks on pika tähtajaga arvete finantseerimine ehk faktooring tavapärane vahend ettevõtte rahavoogude juhtimisel, siis vähem teadvustatakse võimalust finantseerida oma kodupangas kasvõi ühte suuremat arvet.

Swedbank pakub arve finantseerimise teenust juba kolmandat aastat ja huvi selle vastu kasvab iga aastaga. Kui faktooringu puhul on vaja sõlmida pangaga aastane leping, siis arve finantseerimise teenus annab võimaluse ka väikeklientidele, kes teevad suuri arveid harva. Kasvõi näiteks loomeettevõtted firmade jõulukingituste tegemise aegu, tootmisettevõtted sesoonsusest tingitud tellimuste mahu ajutise tõusu tõttu või hulgimüüjad, kellel kliendid esitavad üksikuid suuremaid tellimusi ainult mõned korrad aastas. Arve finantseerimise teenusega saab kindlustada oma ettevõttele stabiilsema rahavoo ja keskenduda oma põhitegevusele, vabastades käibevahendid, mis on muidu pikkade maksetähtaegade all kinni.

Miks on arve finantseerimine sinu ärile hea?

Pank finantseerib arveid kuni 90% ulatuses arve summast.

Arve finantseerimise ainus tasu on 1% finantseeritavalt summalt kuus.

Arve maksetähtaeg võib olla kuni 90 päeva.

Pank jälgib arvete maksetähtaegu ja kogub ostjalt maksed.

Finantseeritavad arved ise on lepingu tagatiseks.

Finantseerimist saab taotleda ka üksikutele arvetele.



Hädavajalik abivahend on arvete finantseerimine kasvavale ettevõttele, kelle kontol pole veel piisavalt käibevahendeid, et lubada klientidele pikemat maksetähtaega. Just selline vajadus tekkis Kohtla-Järvel tegutseval ettevõttel Arcweld Group OÜ, mis valmistab erinevaid piirdeid rõdudele, terrassidele ja treppidele.

„Olen juba varem kokku puutunud faktooringu võimalustega, kuid arvete finantseerimiseni jõudsin alles siis, kui tekkis vajadus käibevahendites. Pöördusime oma kodupanga Swedbanki poole ja abi oli kohe käeulatuses. Arve finantseerimise puhul teeb pank ettemaksu kuni 90 protsendi ulatuses arve summast ja tänu sellele saab õigeaegselt tasuda arveid tarnijale ning tegeleda uute tellimustega,“ kirjeldas Arcweld Group OÜ juhatuse liige Deniss Minlibajev.

Arve finantseerimise taotluse saab teha mugavalt Swedbanki internetipangas.

Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.