Ettevõtjad ja liitude esindajad hämmingus: Kaimar Karu lahkumine ministri ametist on Eestile korralik kaotus

Nortali juht Andre Krull ütles Ärilehele, et kohtus veel selle nädala alguses Karuga ning tegu oli kompententse ja toimeka ministriga.

„Tema kohta jätkub mul vaid häid sõnu. See on nagu välk selgest taevast. Eriti arusaamatu on see seetõttu, et algamas on kõikide toetusmeetmete reaalne rakendamine. Meil ei olegi olnud nii heade teadmistega IT-ministrit. Ju ta siis jah programmilisi seisukohti ei jaganud," ütles Krull.

Tema sõnul on halb ka see, et nüüd, kriisi keskel, tuleb uuel ministril tutvuda keerulise ettevõtlusmaastikuga ning niigi pingelisel ajal peavad ettevõtjad taas otsast peale selgitama, millised on nende mured ja mõtted.

„Ma ei tea Raul Siemi. Guugeldasin teda. Aga ükskõik, kes uus minister on, tal saab olema väga keeruline. See ei ole Eesti huvides tehtud samm," põrutas Krull.

Eesti Startupijuhtide Klubi asepresident Sten Tamkivi ütles aga, et Kaimar Karu on ministrina olnud väga professionaalne, kompetentne ja tasakaalukas.

„Ta on näidanud, et kuulab ettevõtjaid, aga ei paindu iga nõudja järgi, vaid otsib kompromisse ja Eestile kasulikku lahendust. Eriti terav on olnud see kontrast EKRE eelmiste katsetega seda ministrikohta täita. Keset kriisi jälle veiderdada on väga halb mõte," ütleb ta.

Ka finantsekspert Kristjan Lepik on Twitteris Karu teemal sõna võtnud.

"Rääkisin Kaimar Karuga mitmel korral ning mul oli hea meel, et ta oli ministriametis. Ta saab väga hästi majanduse toimimisest ja ettevõtlusest aru ning arutelud olid väga sisulised. Seega on korralik kaotus Eestile kui ta praegusel ajal tagasi kutsutakse," arvab Lepik.

Facebookis on sõna võtnud ka Toiduliidu juht Sirje Potisepp

„Kui see uudis tõesti õige on, on mul siiralt kahju...Suur-suur tänu Toiduliidu poolt eriolukorras ülikiire asjaajamise ja panustamise eest! Töökas, arukas, mõistlik ja meeldiv inimene - oli rõõm koostööd teha!"