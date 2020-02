Ettevõtjad kardavad, et võõrtööjõu kontrollimine käib neil üle jõu

Kuigi hinnangud probleemi ulatusele varieeruvad, kiitis valitsus neljapäeval heaks renditööjõu kasutamise seadusemuudatused. Kui riigikogu muudatused heaks kiidab, peab välismaise renditöö pakkuja edaspidi maksuametis registreerima nii ennast kui ka oma mitteresidentidest renditöötajad ning töötasudelt kinni pidama tulumaksu.

Vastutus reeglite täitmise eest laieneb ka ettevõtetele, kes renditööjõudu kasutavad. Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas märkis, et see võib osutuda keeruliseks, kui peatöövõtja peab oma alltöövõtja renditöötaja andmeid kontrollima.

Ehitusettevõtte Nordecon juht Gerd Müller ütles, et käsitsi igapäevane töötajate registreerimine on tohutult halduskoormav. "Ma ei kujuta ette, kuidas see võimalik on, sest tipphetkedel on suuremad objektid nagu sipelgapesa," lausus Müller.

Seaduse järgi võib välistööjõu reegleid rikkuvat ettevõtet karistada kuni 32 000 euro suuruse trahviga.