Ettevõtjad on rääkinud: nendest kahest inimesest emb-kumb võiks saada uueks ministriks

Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon (EVEA) pöördus koalitsiooni läbirääkijate poole ettevõtlusministri ametikoha taastamiseks ja pakub välja ka võimalikke kandidaatide, keda esitasid ettevõtjad läbi avaliku küsitluse.

Lahkuva valitsuse (Keskerakond, EKRE ja Isamaaliit) kaotatud ettevõtlusministri ametikoha asemele loodud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri koht tekitas segadust ettevõtjate ja neid esindavate organisatsioonide hulgas, kuna puudus arusaam, kelle poole pöörduda teistes ettevõtlusega seotud küsimustes.

Ettevõtlusministri koht tuleb taastada

Ettevõtete esindusorganisatsioon on seisukohal, et tuleb taastada ettevõtlusministri ametikoht, kelle vastutusalasse kuuluks loomulikult nii IT kui kõik teised majandussektorid ja väliskaubanduse edendamise ülesanded. Praegune liiga kitsas ministri ametinimetus tekitab põhjendatud küsimust, kas meil peavad olema ka nt tööstuse ja turismi ministrid, mille osakaal majanduses on IT sektoirist palju suurem.

Seoses toimuva valitsuse vahetusega korraldas EVEA avaliku küsitluse, milles kutsus ettevõtjaid välja pakkuma uuele koalitsioonile sobivaid kandidaate nii poliitikute kui spetsialistide hulgast, ja seda just ettevõtlusministri kohale.

„Esiteks, usume, et uuel valitsusel oleks kasulik, kui sellisel postil oleks ettevõtjate usalduse pälvinud isik. Teiseks, ettevõtluse eest vastutava valitsuse liikme ametikoha nimetus peaks olema kõigile üheselt mõistetav,“ märkis EVEA asepresident Marina Kaas.

15.-17.01 toimunud avalikus veebiküsitluses nimetati pea 120 kandidaati. Ülekaalukalt pakkusid ettevõtjad ettevõtlusministriks endist väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrit, ettevõtjat Kaimar Karu ning riigikogu majanduskomisjoni liiget, ettevõtjat Annely Akkermanni. Samuti esitati teistest enam sellele kohale ka EVEA enda presidenti Heiki Ritsi ja riigikogu liiget Andrei Korobeinikut.

Koalitsioon võiks välja pakutud kandidaatidega arvestada

EVEA juhib koalitsiooni läbirääkijate tähelepanu sellele, et nimetatud küsitluses enim hääli saanud isikud on kõik rohkemal või vähemal määral tegevettevõtjad, kuigi nimetatute seas oli ka tegevpoliitikuid, tippametnikke, ettevõtte juhte.