Ettevõtjad on riigile esitanud 89 laenutaotlust, Kredex lubab uute meetmetega välja tulla juba reedel. Keda need aitaksid?

„Jah, see liigub. Ka Euroopa Komisjon andis väga selge suunise, et see ei saa kindlasti olla 4–6%. Turutingimustes võib see tõesti olla 4–5% ja väikeettevõtete puhul on pangad küsinud isegi veel suuremat protsenti. Aga riigi eesmärk pole nende meetmetega turutingimustel raha teenida, vaid hoida oma kulud ja kaotused võimalikult väikesed,” ütles Helme.

Rahandusministri kinnitusel on riigi eesmärk ikkagi ettevõtlust aidata ja selles mõttes see protsent nende jaoks eraldi eesmärk. „Olen nädala jooksul sellest mitu korda rääkinud ja veendunud, et seda oluliselt vähendatakse,” kinnitas Helme.

Menetlus läheb kiiremini, kui taotlus on korrektselt vormistatud

Kredexi kommunikatsioonijuht Joonas Kerge rõhutas, et kõik need teenused on mõeldud avanema ettevõtjatele järk-järgult. „Esmajärjekorras oli oluline võimalikult kiirelt alustada erakorraliste käenduste väljastamist läbi pankade, mida tehti juba märtsi lõpus,” rääkis ta. Seejärel alustas Kredex 3. aprillil erakorraliste investeerimis- ja käibelaenude taotluste vastuvõttu, mille osas loodetakse juba see nädal asuda väljamakseid tegema.

Ühtlasi tuletas ta meelde, et ettevõtja saab nii käenduse puhul panga poole pöördudes kui ka Kredexisse otselaenu taotlust tehes ise palju ära teha, et protsess oleks sujuvam. „Selleks tuleks enda jaoks läbi mõelda kuidas kavatsetakse kriisist välja tulla ning tagada ettevõtte jätkusuutlikkus,” lausus Kredexi esindaja.

Tema sõnul asuvad nemad projekte menetlema siis, kui on esitatud korrektne taotlus koos kõigi vajalike dokumentidega. Nõustamist äriplaanide ja muu osas pakuvad endiselt maakondlikud Arenduskeskused. „Seega, kui mõelda oma ettevõtte kriisist väljumise plaan läbi, täita taotlused korrektselt, siis kiireneb oluliselt ka menetlemiskiirus pankades ja/või Kredexis,” kinnitas Kerge.