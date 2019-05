Ettevõtjad saavad statistikaameti abil end nüüd teistega võrrelda

„Väike samm meie jaoks, aga suur samm mõtteviisi osas," lausus statistikaameti peadirektori asetäitja infotehnoloogia alal Andres Kukke. „Kui seni on ettevõtted pidanud andmete andmisega panustama, siis nüüd tahame me neile tagasi anda aega ning võimalust juhtimiskvaliteeti parandada". On ju senini statistikaametile andmete esitamise kohustust võetud tülika halduskoormuse kohustusena, mille eest midagi vastu ei saa. Ettevõtte aastane keskmine ajakulu on andmete esitamisel 8 tundi, eesmärk on tulevikus see ettevõttele kahekordselt tagasi anda.

Tõsi, ameti avaandmetest sai ka seni andmeid välja võtta, kuid nagu Kukke tõdeb, peab 6000 näitajas orienteerumiseks olema väga hea spetsialist.

ESTATi keskkonnas saavad 20 000 statistikavalimisse kuuluvat ettevõtet, kellel on kohustus andmeid esitada ja kes on nende küsimustike valimites, mille kohta amet võrdlusandmeid pakub, võrrelda enda andmeid sama valdkonna keskmisega ning samuti Eesti keskmisega. Kukke tõdes, et tulevikus tahetakse jõuda selleni, et ka valimis mitte olevad ettevõtted saaksid oma andmed esitada ja andmeid võrrelda.

Palgaandmete info on kuvatud igakuiselt, käive kvartaalselt ning kasumiandmed on aastase sammuga.

Praegu on palgavõrdluses andmed veel eelmise aasta lõpu seisuga, kuid selle aasta esimeste kuude palgainfo võrdlusandmed avaldatakse 29.mail.

Paremad juhtimisotsused

Kukke sõnul aitavad andmed teha paremaid juhtimisotsuseid. Kui näiteks müügimeeskonna aastane kasvueesmärk oli 5%, tulemuseks saadi aga 10% kasv ning ettevõtte juht plaanib heade tulemuste eest preemiat maksta, siis juhul kui selgub, et turg keskmiselt kasvas 15%, tekib küsimus, kas tulemus oli ikka preemiat väärt.