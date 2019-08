Ettevõtjate esindajad: välismaalaste seaduse muutmine ei täida eesmärki

Eesti Tööandjate Keskliit ja Kaubandus-Tööstuskoda saatsid siseminister Mart Helmele ühise kirja, kus kritiseerivad plaanitavaid välismaalaste seaduse muudatusi.

„Toetame seaduse muutmise eesmärki - aidata vähendada välismaalaste Eestis töötamise regulatsioonide kuritarvitamist. Samas oleme vastu eelnõus väljapakutud meetmetele, sest need ei aita meie hinnangul kõige mõistlikumal viisil soovitud eesmärki täita," seisab kirjas.

Ettevõtlusorganisatsioonide hinnangul on eelnõu koostatud kiirustades ja sellest tulenevalt on meetmed ebaselged nii ettevõtjatele kui ka ilmselt järelevalveasutustele. Lisaks puudub korralik mõjuanalüüs.

„Arusaamatuks jääb, millist probleemi soovitakse lahendada ehk millised on need välistööjõu kasutamise skeemid, mille vastu soovitakse võidelda," kommenteeris Tööandjate tegevjuht Arto Aas. „Uued meetmed peaksid aitama kuritarvitusi vältida. Praegu näeme soovi läbi analüüsimata meetmeid kiiresti jõustada, see aga ei saa olla eesmärk omaette."