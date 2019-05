Ettevõtjate hinnangul on Eestis puudu 300 bussijuhti

Autoettevõtete liidu direktor Villem Tori sõnul on tegu paljude aastate jooksul kogunenud puudusega. "See on küllaltki raske töö, see on üksluine, nõuab väga tugevat distsipliini, keeleoskust B1 tasemel, mis on üsnagi kõrge tase. Teiseks on töö eest makstav tasu madal. Kui noor lõpetab kooli ja hakkab kutset valima, siis ega see kutse tänapäevale enam ahvatlev ei ole," rääkis ta.

Ühte ja lihtsat lahendust pole, liidu hinnangul aga võib suurem kriis veel ees seista, sest noori bussijuhte jääb kogu aeg vähemaks. Tori hinnangul on tulevikus Eestis olukord sama nagu praegu rikkamates Euroopa riikides, kus bussijuhi ametit peavad väljastpoolt riiki tulnud inimesed, kes veel nõustuvad sellist tööd tegema.

Tori sõnul võiks kaaluda linnaliinidel, kus bussijuht sõitjatega praktiliselt ei suhtle, keelenõuete alandamist. "Linnavedudel, kus reisijale ilmub info tabloole ja teadustatakse ka valjuhääldist, siis keeletase B1 ei ole põhjendatud – juht ei pea nii kõrgel tasemel keelt valdama," leidis ta.

