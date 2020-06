Ettevõtjate uuringu tulemused: Kredexi toetustel on liiga kõrge intress ja ebamõistlikud lisatingimused

Koondada lubab edaspidi kolmandik ettevõtetest

Majandussurutise otsene mõju tähendab, et ettevõtetel tuleb kulusid kokku tõmmata. Üks suuremaid kulusid ettevõtete jaoks on tööjõukulud ning nende vähendamine tähendab koondamisi.

Küsitluses päriti vastanute käest nii juba toimunud kui võimalike tulevikukoondamiste kohta. Preegel märkis, et maikuu seisuga on koondanud iga viies ettevõte, kuid suuremas osas ettevõtetes koondamisi toimunud ei ole. Samas igas viiendas ettevõttes koondati enam kui 30% töötajatest.

Edasisi koondamiste tõenäosus sõltub kriisi kestvuseks ja koondamisi peab tõenäoliseks keskmiselt kolmandik vastanutest. Suurem on selliste ettevõtete osakaal töötuses (38%), toitlustuses (37%) ja majutuses (36%). Põllumajanduses peab edasisi koondamisi võimalikuks 15% vastanutes.

Riiklikest abimeetmetest kõige olulisem töötukassa palgatoetus

Preegeli sõnul vajavad riiklikke toetusmeetmeid enam kui pooled küsitletud ettevõtetest, majutusvaldkonnas on nende osakaal kõige suurem: 85% ettevõtetest.

Kõige enam on riiklikest meetmetest kasutatud töötukassa töötasu hüvitamise meedet, mida on kasutanud või plaanib kasutada 45% küsitletud ettevõtetest. Preegel tõdes, et kommentaarides viitasid ettevõtete esindajad vajadusele toetusmeetmeid pikema aja jooksul kasutada.

3% tunnistas, et ei ole sellest meetmest kuulnud. Seejuures toidukaubanduse ettevõtetest ei ole meetmest kuulnud kümnendik.

Veerand küsitletutest on meedet kasutanud ning on sellega rahul ja viiendik on meedet kasutanud või plaanib seda teha edaspidi, kuid hindab meedet ebapiisavaks.