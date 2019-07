ETTEVÕTLIK EESTI | Ettevõtja, kellele meeldib esineda rannakalurina

Ta oli 1986. aastal lõpetanud TPI sanitaartehnika eriala. Praeguseks on Hääle Alexela Paldiski linna suurim tööandja, kelle ettevõtetes töötab 400 inimest.

Hääl on meedias rääkinud, et aastatel 1989–2013 töötas ta seitse päeva nädalas. Ta leidis vaevalt mahti isegi abikaasale ja tütrele sünnitusmajja järele minna. Kui ta sai 50, andis ta endale lubaduse, et nädalavahetustel enam tööl ei käi ja puhkab aastas vähemalt kaheksa nädalat.