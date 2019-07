ETTEVÕTLIK EESTI | Heiti Hääl ehitab Paldiskit Eesti energeetika pealinnaks

Kui eestlaste teadvuses eksisteerib Paldiski endiselt pommiauguna, kus Nõukogude armee sõduritest tühjenenud maju lõhkelaengutega pulbriks lastakse, siis nüüd on aeg see ümber hinnata. Varemed on ammu koristatud ning transpordi ja energeetika sõlmpunktiks kujunevas väikelinnas kerkib üks tööstusettevõte teise järel. Tööstuse areng liigub edasi sellise tempoga, et juba ammu ei suuda linn ettevõtteid töökätega varustada – sajad inimesed sõidavad igal hommikul Paldiskisse tööle.