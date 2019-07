ETTEVÕTLIK EESTI | Hiiumaa turismiettevõtja: ma ei ole naiivne, et loodaksin raha teenida

Hiiumaal turismiäri edendav Sander Kopli on üks kütusefirma Jetoil omanikke. Sünnilt hiidlasena tegutses ta mandril, kuid tuli 2007. aastal tagasi saarele elama. „Ma elan siin, sellepärast. Alguses tahtsin muuta midagi paremaks ning siis tuli juurde turismi mõõde. Turismiga saab keskkonda kujundada,” vastab Kopli küsimusele, miks ta tasuva kütuseäri kõrval Hiiumaal turismiäriga tegeleb. „Ma ei ole naiivne, et loodaksin raha teenida,” kinnitab ta, lisades, et eesmärk on ümbrus korda teha ja tekitada sumin, et midagi toimub: on kus söömas käia ning kontserti kuulata.