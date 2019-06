ETTEVÕTLIK EESTI | Jõgeva ettevõtja: parem vähe ja hästi tasustatud töötajaid kui palju väiksepalgalisi

„Mul ei ole kade meel. Mul on hea meel, kui inimene saab rohkem raha. Kui tahab tööd teha, siis las teeb,” sõnab Lehtla, kelle ettevõte on tegutsenud 28 aastat ning mis tegeleb peamiselt välisuste ja puitakende tootmisega. Umbes 20 aastat on tegeletud ka lamekatuste renoveerimise ning ehitus- ja remonttöödega. Firma annab tööd 15 inimesele ning teenis 2017. aastal veidi üle 100 000 euro kasumit.

72-aastane Kaido juhib ettevõtet koos oma poja Rauno Lehtlaga. Hobi korras maadlustreenerina töötav Rauno on firmas tootmisjuht.

Rauno sõnul saab ettevõte Jõgeval hästi hakkama ja logistiliselt on asukoht hea, sest tooteid transporditakse igale poole üle Eesti. Kõige rohkem tuleb tellimusi Tallinnast ja Harjumaalt. „Arvan, et äri läheb täpselt nii hästi, kui ettevõtet juhtiv inimene ise tahab. Kui on kehvemad ajad, siis tuleb rohkem pingutada. Ja siis pingutadki – magad vähe, teed tööd rohkem –, kuni tulevad paremad ajad. Selline see Eesti ettevõtja elu on,” räägib ta.