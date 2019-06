ETTEVÕTLIK EESTI | Jõgevamaad pitsitab tööjõupuudus ja töötajaid tuleb välismaalt sisse tuua

„Nagu ülejäänud Eestis, on ka Jõgevamaal probleem tööjõuga. Töökäsi pole leida, töötajaid tuleb teistest riikidest sisse tuua. Töötajate sissetoomisel on aga probleemid paberimajanduses ning üüripinna leidmisel,” selgitab Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juhi Maimu Kelder. „Maakonna elanike arv on vähenemas, iive on negatiivne.”

Siiski tõi ta positiivse küljena välja tänavu sügisel Viruveres tegevust alustava Estonian PlyWood AS-i. „See investeering on endaga kaasa toonud palju head – paremad palgad töötajatele, millest tekib palgasurve ka teistele ettevõtetele, suurenev maksutulu kohalikule omavalitsusele ning Jõgeva ümbruse elavnenud kinnisvaraturg,” märgib ta.