ETTEVÕTLIK EESTI | Kange naine, kes päästis saare toidutööstuse

Lugu algas 2015 aastal. Siis määras Hiiumaa tarbijate ühistu nõukogu seal varem finantsjuhina töötanud Kaja Antonsi juhatajaks ja andis talle väga tähtsa ülesande ehitada uus leivatehas.

Coop Hiiumaa on 112 aastat vana, leivaküpsetamine on Hiiumaa tarbijate ühistu kõrvaltegevusena kestnud 110 aastat. Vana leivamaja oli nii amortiseerunud, et Hiiumaa leivatootmist ähvardas lõpp, nagu olid kadunud liha-, kala- ja piimatööstus. „Tõenäoliselt oli see nii hiidlastele kui ka kõikidele meie ettevõtte töötajatele viimane piisk karikas, et kas saar jääbki tõesti ilma toidutööstuseta,” kirjeldab Antons.