ETTEVÕTLIK EESTI | Lihula ettevõtja: kui firmaga alustasin, siis peeti mind hulluks

„Kui ma majatehasega 2014. aastal alustasin, siis öeldi mulle korduvalt: „Oled peast segane, sõge, hull. Kellele sa seda teed?” Kui mõni aasta hiljem majutusega tegelema hakkasin, siis arvati, et olen ikka päris ära pööranud,” räägib Henri Bekmann. Ta on julge ärimees, kelle riskid on end ära tasunud. Lasnamäelt pärit Bekmann asutas Lihulas moodulmajasid tootva ettevõtte Greencube ja hiljem hosteli. Viimased neli aastat ongi ta elanud Lihulas, kus asub ka Greencube’i tehas. Kokaks õppinud 34-aastase ettevõtja sõnutsi oli tal ettevõtluspisik sees juba noorena. Aja jooksul arenes see järjest edasi.