ETTEVÕTLIK EESTI | Maakond, kus on kõige rohkem lehmi inimese kohta

Järvamaa paistab silma huvitava statistikaga: seal on rohkem lehmi kui üheski teises maakonnas. 2018. aasta lõpu seisuga oli maakonnas 12 963 lehma, mis on ligi 3000 võrra rohkem kui teisel kohal oleval Pärnumaal. Sellesse annab suure panuse Paide lähedal Väätsa alevikus tegutsev Baltimaade suurim farm. Väätsa Agro farmikompleksis, mis kuulub ühtlasi ka Euroopa suurimate hulka, on 2300 lüpsilehma, kuid praegu käivad ehitustööd, et mahutada aasta lõpuks juba 2800 looma.