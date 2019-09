ETTEVÕTLIK EESTI | Palmako juht: Eestis on liiga vähe inimesi, et nad võiksid teha lolli tööd

Palmako on kasvanud Euroopa üheks suuremaks aiatoodete tootjaks ja turustajaks. Kümme aastat tagasi võinuks minna ka teisiti.

Tartust 20 kilomeetri kaugusel Kavastu külas asuv Palmako tehas laiub üle kümne hektari. Pealegi on nad pidevalt enda ümbrusest maad juurde ostnud. Aga mitte selleks, et sinna midagi rajada, vaid tekitamaks elukeskkonna ja mürarohke tootmise vahele suuremat puhvertsooni. Tehast on aastate jooksul peaaegu täielikult muudetud. Roboteid ja automaatseid süsteeme näeb siin igal sammul. Üks viimati rajatud 12 miljoni eurone ülimoodne tehaseosa suudab ise tootmisprotsessi planeerida ning toota. Piltlikult öeldes tuleb toormaterjal ühest otsast sisse panna ja tark süsteem vormib sellest tootedetaili.