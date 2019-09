ETTEVÕTLIK EESTI | Pärnumaa. Suvepealinn on visiitkaart, tööstus toob leiva lauale

Veidi üle kümnendiku Eesti territooriumist moodustavas Pärnu maakonnas käib aastas hinnanguliselt miljon inimest. Majutuskohtades on üle 8000 voodikoha. Suurem osa turiste teenindavat majandustegevust paikneb Pärnu linnas, mis on tuntud oma spaade ja ranna poolest. Pärnumaa on Harjumaa järel Eesti turismi sihtkoht number kaks. 2018. aastal ööbis kümnest Pärnumaal majutatust üheksa Pärnus.

Sellest tuleneb Pärnumaa ettevõtluse tugev hooajalisus. Kaubandus-tööstuskoja Pärnu esinduse juhataja Toomas Kuuda sõnutsi tegutsevad suured taastusravikeskused aasta ringi vägagi edukalt. Paljude väiksemate tegijate puhul mängib olulist rolli suvel teenitav tulu.