ETTEVÕTLIK EESTI | Pärnumaa tõmbas Läänemaal vaiba alt

Kuigi võib öelda, et ettevõtted pole ju kuhugi kadunud ega liikunud ning muudeti vaid maakonna piiri, on Läänemaa kandnud haldusreformi tõttu suuri kaotusi – sealsete ettevõtete eesotsas ei näe enam mitut tuttavat nime.

„See ajab mind marru,” ütles ettevõtja Arne Veske Läänemaa alade Pärnumaa alla mineku kohta. „Lihula lahkumine on sama nagu Brexit. Peamine süü on siin riigil, kes jättis oma osa haldusreformis tegemata ja veeretas vastutuse kohalikele tegelastele. Mingi suvaline kamp lammutas ajaloolise Läänemaa ära. Mina teeksin riigile ettepaneku need alad Läänemaa koosseisu tagasi tõsta.”