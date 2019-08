ETTEVÕTLIK EESTI | Põlvamaa näo kujundavad suurfirmad, kes tegutsevad ka mujal Lõuna-Eestis

Põlvamaa majanduselu juhivad puidu-, põllumajandus- ja kaubandusettevõtted. „Nii huvitav, kui see ka ei ole, tegelikult kõik kolm – Põlva-, Valga- ja Võrumaa – erinevad üksteisest. Nii inimeste ettevõtlikkuse kui ka maakonna edukuse poolest,” ütleb neis maakondades tegutsev suurettevõtja Raul Jeets (44). Talle kuuluvad firmad Põlva Agro ja Peri Põllumajanduslik OÜ on Põlvamaa suurimad põllumajandusfirmad ja ühed suurimad maksumaksjad. „Kui me vaatame tootmisettevõtteid, siis on neid Põlvas rohkem kui Valgas, nende areng on olnud kiirem ja nad on suuremad,” põhjendab Jeets, kes arvab, et selle taga on kindlasti olnud ka poliitikute otsused. Samal ajal rõhutab ettevõtja, et kolme maakonna tasemete vahed jäävad aasta-aastalt väiksemaks, sest Lõuna-Eesti piirkond tervikuna hoiab kokku. „Kui kõik on koos, pakub Lõuna-Eesti Harjumaale tugevamat konkurentsi kui maakonnad eraldi,” on Jeets veendunud.