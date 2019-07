Harjumaa elanikest 448 758 ehk 73,5% elas mullu Tallinnas. Pealinna rahvaarv on kümne aastaga kasvanud 12%. Tallinna lähiomavalitsustest on elanike arv suurenenud Rae vallas 78%, Harku vallas 38%, Kiili vallas 34% ja Viimsis 34%. 20 aasta jooksul on Viimsi elanike arv kasvanud 147%, Rae vallas 125%, Kiilis 123% ja Harkus 116%, seisab analüüsis „Harju maakonna arengustrateegia 2035+”.

Kaugemate omavalitsuste hulka kuulub ka Lääne-Harju vald, mille keskus on Paldiski. Lääne-Harju valla rahvaarv on kahanenud 10–20%.