„Saaremaa ettevõtluskeskkond on üsna mitmekesine ja jumal tänatud, et see nii on, sest tihti assotsieerub Saaremaa inimestele turismipiirkonnana,” märgib pea 21 aastat Kuressaares tegutsenud mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmeid tootva Ouman Estonia juht Erik Keerberg (54).