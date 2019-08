ETTEVÕTLIK EESTI | Saaremaa toidutööstuse tippude toodang rändab peale mandri-Eesti ka Lidlisse ja peagi Hongkongi

„Siin tuleb tsiteerida klassikuid: kõikse paremad naised on meitel, kõikse paremad vaated on meitel ja kõikse parem toit on meitel,” muigab nii Saaremaa kui ka kogu Eesti ühe suurima kalatööstuse Vettel OÜ juht Ivari Vokk (41) vastuseks ajakirjaniku küsimusele, mis Saaremaa toidu nii heaks teeb, et see on hinnas nii maakonnas endas kui ka väljaspool.

„Eks Eesti inimese jaoks on Saaremaa pisut selline muinasjutuline, siinne toit on kindlasti ka väga puhas,” märgib kalatööstust 2017. aasta lõpus juhtima hakanud muhulane juba tõsisemal toonil. „Saaremaal tehakse asju hinge ja südamega ning heast toorainest,” on ta veendunud.

Sama meelt on ka Saaremaa Lihatööstust viimased 12 aastat juhtinud Kristjan Leedo (44). „Mulle tundub, et kõik, kes siin toimetavad – olgu liha-, kala-, piima-, leivatööstus või õlletootjad – on ajanud oma asja ausalt. Keegi ei ole läinud mingisuguse jama tootmise teed, keegi ei ole seda nime ära lörtsinud,” ütleb ta.