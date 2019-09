ETTEVÕTLIK EESTI | Turismiäri kange naine: just Ida-Virumaa suudab üllatada

Ida-Virumaa turism on viimastel aastatel kiiresti arenenud ja turistide arv Eesti keskmisega võrreldes hüppeliselt suurenenud. Tundub, et sealsed ettevõtjad ei kurda, vaid tegutsevad.

Põhirolli mängib edus juba kümme aastat tegutsenud turismiklaster ja märkimisväärse panuse on andnud ka turismile keskendunud LEADER-tegevusgrupi Virumaa koostöökogu. „Meil ei ole kiivast info varjamist. Ei saa oodata, millal keegi kuskil märkab ja midagi toetab. Ida-Virumaa programmist on räägitud juba kümmekond aastat, kuid jutuks on see jäänudki. Peame iseenda peale lootma,” räägib Mäetaguse mõisahotelli tegevjuht ja Lüganusel asuva Karukella puhkemaja omanik Terje Rattur, kes on nii turismiklastri kui ka koostöökogu aktiivne liige.

Kui teistel piirkondadel on pikaaegsed turismikogemused, siis Ida-Virumaa on turismi jaoks valmis saanud alles viimasel aastakümnel. „Valmis selles mõttes, et suudame pakkuda tasemel toitlustust, majutust ja teenindust,” tõdeb Rattur.