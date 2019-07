ETTEVÕTLIK EESTI | Valgamaa ettevõtluse arendaja: Kui vaatame „Kodutunnet” ja imestame, siis tegelikult on see meie piirkonnas kahjuks täitsa tavaline

Valgamaa suurimas linnas ja ühtlasi selle keskuses tegutseb sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur, mille missioon on muuta Valgamaa majandus- ja elukeskkond atraktiivsemaks ning konkurentsivõimelisemaks. Sihtasutuse pikaaegne ettevõtluskonsultant Ülle Vilo võtab meid vastu 19. sajandi teises pooles ehitatud pruunikaspunases tornikese ja poolkelpkatusega raekojahoones. Kenasti renoveeritud majast paari sammu kaugusele jääb linna keskväljak, millele anti Eesti Vabariik 100 arhitektuuriprogrammiga „Hea avalik ruum” uus hingamine. Seal kõrval on laste värskelt valminud mänguplats, kus Ülle Vilo sõnul käivad mängimas ka Läti lapsed. Valga ja Läti-poolne Valka tegutsevad kaksiklinnana, mille motokski „Üks linn, kaks riiki”.

„Vaadates üldist taset on ettevõtluse olukord stabiilne,” sõnab Ülle Vilo ettevõtluse olukorrast rääkides. Ometi on tööjõupuudus raske teema. See problemaatika on küll üle-eestiline, ent Valgamaa mure on keskmisest suurem, sest kohapeal inimesi pole ning kõrvalt maakonnast meelitatakse ka olemasolevad paremate palkadega ära. „Siin võib täitsa vaadata kellaajaliselt – iga päev tulevad töölisbussid, korjavad inimesed peale, viivad kas Võrru, Elvasse, isegi Sangastesse,” kirjeldab Vilo. Valdkonniti on hädas metalliettevõtjad, sest nemad peavad kasutama renditööjõudu, eriti spetsiifiliste oskustega inimeste, nagu keevitajate, leidmiseks. „Aga tegelikult on ka tavaettevõtted lihttöölistega hädas, sest ka nemad ei ole nõus väikese palga eest tööl käima. See on igat moodi probleem,” räägib Vilo.