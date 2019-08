ETTEVÕTLIK EESTI | Viimase kolme aastaga 150 uut töökohta loonud Saaremaa laevaehitajad hoiavad ülal kogu Eesti meretööstust

Saare arenduskeskuse 2018. aasta majanduselu ülevaatest selgub, et just metallitoodete ja transpordivahendite tootjad, iseäranis laevaehitusettevõtted, on maakonna majanduselu suurimad vedurid. Laevaehitus on Saaremaal põhitegevusala 12 firmale ning laevaehitusettevõtete teenindamisega on seotud veel vähemalt kümme ettevõtet.

Maakonna suurim laevaehitaja on viimasel kolmel aastal tohutu tuule tiibadesse saanud AS Baltic Workboats, mille käive kasvas 2016. aasta 27 miljonilt 2018. aastaks üle 40 miljonini. Nagu teised Saaremaa laevaehitajad põhineb ka 2000. aastal asutatud ettevõte täielikult Eesti kapitalil ning on kasvanud Läänemere piirkonna üheks suurimaks alumiiniumist töölaevade projekteerijaks ja tootjaks.

Loonud 150 uut töökohta



Ettevõtte kinnitusel on 2018. aasta heade majandustulemuste taga tootmismahtude hüppeline kasv. Näiteks valmis mullu politsei- ja piirivalveametile (PPA) ehitatud 45 meetri pikkune patrull-laev Raju, mis läks maksma üle 16 miljoni euro. Ka tuli laevatehasest veel kaks 16-meetrist PPA patrull-laeva, 11 Taani soetatud 15-meetrist lootsikaatrit, kaks 24-meetrist patrull-laeva Rumeeniasse ja üks 27-meetrine reisilaev Rootsi.