Ettevõtlusekspert ja mentor: kriis on õige aeg teha elus kannapööre. Raha ei ole kusagile kadunud

Tehnopol Startup Inkubaatori juht, mentor ja iduettevõtluse ekspert Kadri Tammai usub, et ehkki kriis puudutab täna valusalt ka IT sektorit, siis on just praegu parim aeg teha oma head ideed teoks. Järgmisel nädalavahetusel toimub aga maailma suurim häkaton, kus eestlastel on oluline roll. Oodatud on ligi 100 000 osalejat.

Tammai räägib loos sellest, mis eristab Eesti ja muu maailma iduettevõtjaid ning kuidas näeb välja ühe iduettevõtte kasvatamine inkubaatoris. Ta soovitab kõigil, kel on mingi idee alge, arendada see nüüd, kriisi ajal, välja selliseks, et sellega maailma vallutama hakata. Kuidas seda kõike tegema peaks?