Ettevõtluskontodega on kogutud üle miljoni euro makse

MTA füüsilise isiku tulude ja maksustamise teenuse juhi Grete Urbeli sõnul on ettevõtluskonto kasutajate arv kasvanud tänavu ligi tuhande inimese võrra ning kui eelmise aasta lõpuks oli ettevõtluskontodele laekunud kokku kaks miljonit eurot, siis nüüdseks on summa kasvanud üle viie miljoni euro.

Urbel lisas, et ettevõtluskonto on eraisikute jaoks kõige lihtsam viis maksude korrektseks tasumiseks. „Julgustame kõiki väikses mahus ettevõtlusega tegelevaid inimesi ettevõtluskontot looma, sest sellisel juhul ei pea muretsema töötamise registreerimise, raamatupidamise aruannete, igakuiste maksudeklaratsioonide ega maksude tasumise pärast,“ ütles ta.

Ettevõtluskonto sobib ideaalselt inimesele, kes osutab teistele eraisikutele teenuseid või müüb tooteid, mille tarbeks pole suuri kulutusi. Näiteks võiksid ettevõtluskontot kasutada lapsehoidjad, remondi-ja ehitustööde tegijad, aga ka sõidujagamisplatvorme kasutavad autojuhid. Ettevõtluskonto avamiseks peab olema LHV Panga klient. Kliendilepingu saab sõlmida ja ettevõtluskonto avada elektrooniliselt LHV internetipanga kaudu.

„Teadsime ettevõtluskontoga välja tulles, et tegemist on oodatud teenusega. Täna on numbritest ka näha, et sedavõrd soodne ja lihtne ettevõtlusvorm on osutunud väga populaarseks, mille üle meil on väga hea meel. Eesti inimesed on ettevõtlikud ja meie soov on nende tegemistele kaasa aidata, pakkudes kõige mugavamaid ja kaasaegsemaid võimalusi nii oma äri kui ka igapäevaste rahaasjade ajamiseks,“ lausus LHV jaepanganduse juht Kadri Kiisel.

LHV statistika näitab, et ettevõtluskontot kasutavad mehed veidi rohkem kui naised, vastavalt 56% ja 44%. Keskmine ettevõtluskonto kasutaja on 39-aastane ning ettevõtluskonto omanikke elab lisaks Eestile ka Soomes, Türgis, Vietnamis, Hispaanias, Leedus ja Prantsusmaal.

Ettevõtluskontot kasutades on maksumäär 20% kontole laekunud summast. Kui inimese aastane tulu ületab 25 000 eurot, maksustatakse seda ületav summa 40%-lise maksumääraga. Ettevõtluskontot ei saa kasutada, kui ettevõtluskontole laekunud tasu ületab 40 000 eurot kalendriaastas.