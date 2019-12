Ettevõtlusõppejõud kutsub Swedbankist vallandatud tippjuhte suud avama: Helo Meigas ja Robert Kitt on ainsad, kes saavad veel Eesti maine päästa

Janus Paurmani sõnul on nii riigile kui pangandussektorile väga ohtlik, et eestlasi üritatakse näidata rahvusvahelise rahapesu korraldajate ja vastutajatena. “Põhjamaa pankadel on suur kiusatus lõviosa vastutusest Eestisse suunata, kohalikest juhtidest vabanemine viitab sellele väga selgelt,” rääkis ta.

“On hädavajalik, et kasvõi üks vallandatud pankuritest julgeks suu lahti teha ja kogu loo ausalt ära rääkida. Ennekõike just Põhjamaade emapankade rolli, mida praegu vaikimisega pisendada püütakse. Olgu selleks siis Robert Kitt, Helo Meigas või mõni kolmas endine tippjuht,” ütles Paurman.

Tema sõnul on märkimisväärne, et Põhjamaade pangad vaikivad vankumatult nii siis, kui jutt on sanktsioonide all olevate Vene firmade rahakannetest kui ka Eesti heausksete investorite Rumeenias kaotatud miljonitest.

“Praegu käib mitu juriidilist uurimist, mille tulemus on teadmata, aga ilmselt tuleb ka uut infot. Samas kommunikatsiooni üks põhitõdesid on, et kes enne räägib, selle jutt on mõjuvam. Helo Meigas, Robert Kitt ja paar veel panganduse tippjuhti on praegu ainsad, kes saavad Eesti maine päästa,” on Paurman veendunud.