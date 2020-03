Ettevõtted ja riigiasutused valmistuvad koroonaviiruseks

Üks standardsemaid lahendusi on neile, kellele see on võimalik, haigusepiirkonnast tuleku järgselt töötada kaks nädalalt kodunt. Kuid kõigil seda võimalust pole.

Eesti Energias loodi viiruse tõttu ajutine spetsiaalne töögrupp

Eesti Energia jälgib viiruse levikut ja haiguskollete võimendumisi.

„Tegime töötajatele oma sisekommunikatsioonikanalites eelmisel nädalal lisateavituse, kus jagasime soovitusi teha endastolenevalt kõik haiguse leviku piiramiseks,“ ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

Koroonaviiruse piirkonnast puhkusereisilt naasvatele töötajatele või sealt hiljuti naasnud, soovitatakse Eesti Energias teha kaks nädalat tööd kodukontorist, kui töö iseloom seda vähegi võimaldab.

Kõiki see ei aita, sest Eesti Energias töötab ligi 5000 inimest, kuid kaugtöö võimalus on neist umbes kolmandikul.

Elektritootja soovitab inimestel puhkusi planeerides vältida terviseameti poolt välja toodud kõrgendatud nakkusohuga riskipiirkondi.

“Meil on ka spetsiaalne ajutine töögrupp, mis jälgib haiguse levikut, et vajadusel operatiivselt töökorraldust muuta ja oma töötajatele lisainfot jagada,” märkis Luts.

Swedbankis käivad ainult elektroonilised koosolekud

Swedbankis koristatakse põhjalikumalt kontoreid ja peetakse pangaisisesed piiriülesed jutud kokkusaamise asemel ära videokonverentsi teel.

„Oleme soovitanud sellel nädalal erinevate riikide vahel toimuvaid koosolekuid pidada üksnes läbi elektrooniliste kanalite,“ ütles Swedbanki kommunikatsioonijuht Kristiina Herodes. „Ka on viiruste hooajal meie asukohtades koristamine põhjalikum.“

Pangas on töötajatele on meelde tuletatud kõrgendatud hügieeninõuete järgmist ja immuunsussüsteemi tugevdamise olulisust, soovitame ka jälgida terviseameti ja välisministeeriumi soovitusi.