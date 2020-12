Ettevõtted ootavad riigilt palgatoetust ja saamata jääva tulu katmist

Kalev Spa juht Piret Betlem ei uskunud veel täna hommikuni, et nende asutus peab uksed kinni panema ning ilmselt suletakse ajutiselt ka spaa juurde kuuluv hotell, kuhu aastavahetuseks on välja müüdud 45 protsenti tubadest, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Betlem loodab riigi lubatud palgatoetusele, kuigi muid püsikulusid see ei kata.

"Maja kinniolekukulud on kuskil 100 000 eurot pluss palgad. Meil on palgal 108 inimest, nii et see on väga suur kulu ja mis me siis teeme nende töötajatega, kui maja läheb kinni, me ei saa saata neid sundpuhkusele, kuskilt peab tulema see palgafond," rääkis Betlem.

Püsikulud teevad muret ka kõrvalasuva spordiklubi Reval spordi juhile.

Viit restorani ühendava keti Siigur-restoranid tegevusala on sootuks erinev, kuid probleemid hetkel üsna sarnased. Lisaks palgakuludele jäävad püsikulud viie restorani peale 50 000 ja 100 000 vahele kuus, sõltuvalt sellest, kuidas rendileandjatega kokkuleppele saadakse.

Kultuuriastuste juhid mõistavad valitsuse täiendavate piirangute otsust, aga muretsevad piletitulu vähenemise pärast. Etendusasutuste liidu juht Margus Allikmaa loodab, et valitsus kompenseerib teatritele osaliselt saamata jääva tulu.

