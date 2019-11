Ettevõtted võtavad vähem laenu

Kuna ühe panga portfell viidi Eestist välja, vähenes ettevõtete pangalaenude ja liisingute jääk oktoobris 9,3 miljardi euroni, mistõttu aeglustus portfelli aastakasv 2,7 protsendini. Muidu oleks kasv jäänud eelmiste kuudega samale tasemele ehk 5 protsendi juurde, kommenteeris Eesti Panga ökonomist Raido Kraavik.

Majapidamiste laenunõudlus püsib aga kiire palgakasvu taustal endiselt tugev. Eluasemelaenude jääk on 7,9 miljardit eurot ja selle aastakasv püsib 7 protsendi lähedal. Keskmine laenusumma on tõusnud 84 000 euroni. Selle tulemusel kasvas viimase kolme kuu jooksul väljastatud uute eluasemelaenude kogumaht aasta võrdluses 3 protsenti.

Sõiduautosid liisitakse endiselt suhteliselt palju, kuigi viimastel kuudel on väljastatud liisingute mahu kasv peatunud. Viimase kolme kuu jooksul vähenes nii majapidamiste kui ka ettevõtete liisitud autode arv aastaga kokku 3%. Ka keskmine liisingusumma, 18 500 eurot, on viimastel kuudel veidi vähenenud, kuid on siiski suurem kui aasta tagasi.

Kuigi ettevõtete tulevikuootused on viimastel kuudel kehvemaks muutunud, on nende majandustulemused praegu endiselt head. Seega püsib ka pankade Eesti laenuportfelli kvaliteet väga hea. Üle 60 päeva hilinenud maksetega laene on pankadel 90 miljonit eurot, mis tähendab, et nende laenude osakaal pangalaenude portfellis on kukkunud alla 0,6 protsendi.